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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 октября 2020 г.Индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в с...
сегодня 12:05

Индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в сентябре сократился на 0.3% в годовом исчислении, базовый индекс потребительских цен (Core CPI) в еврозоне вырос на 0.2% в годовом исчислении

Москва, 16 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальным данным Eurostat, индекс потребительских цен в сентябре в годовом исчислении сократился на 0.3% по сравнению со снижением на 0.2% в августе.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков и предварительным значением.

Согласно финальным данным Eurostat, базовый индекс потребительских цен в сентябре в годовом исчислении вырос на 0.2% по сравнению с ростом на 0.4% в августе.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков и предварительным значением.

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