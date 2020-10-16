Индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в сентябре сократился на 0.3% в годовом исчислении, базовый индекс потребительских цен (Core CPI) в еврозоне вырос на 0.2% в годовом исчислении

Москва, 16 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальным данным Eurostat, индекс потребительских цен в сентябре в годовом исчислении сократился на 0.3% по сравнению со снижением на 0.2% в августе.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков и предварительным значением.

Согласно финальным данным Eurostat, базовый индекс потребительских цен в сентябре в годовом исчислении вырос на 0.2% по сравнению с ростом на 0.4% в августе.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков и предварительным значением.