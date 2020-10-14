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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 октября 2020 г.Квартальная прибыль UnitedHealth Group оказалас...
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Квартальная прибыль UnitedHealth Group оказалась лучше ожиданий аналитиков

Москва, 14 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская страховая компания UnitedHealth Group сообщила о снижении чистой прибыли по итогам III квартала текущего года до 3.17 млрд долл или 3.3 долл на акцию в равнении с 3.54 млрд долл или 3.67 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль сократилась до 3.51 долл на акцию с 3.88 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Выручка компании увеличилась на 7.9% до 65.12 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль UnitedHealth на уровне 3.11 долл на акцию и доходы в размере 63.78 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции UnitedHealth подорожали на 0.9%.

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