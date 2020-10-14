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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 октября 2020 г.Индекс цен производителей (PPI) США в сентябре ...
сегодня 15:38

Индекс цен производителей (PPI) США в сентябре вырос на 0.4%

Москва, 14 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в сентябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в августе.

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.2%.

По сравнению с сентябрём 2019 года индекс PPI вырос на 0.4% после сокращения на 0.2% месяцем ранее.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в сентябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.4% в августе.

Аналитики прогнозировали повышение сентябрьского показателя на 0.2%.

По сравнению с сентябрём 2019 года индекс PPI core вырос на 1.2% против ожидаемого повышения на 1.0%.

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