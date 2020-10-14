Wells Fargo сообщил о снижении прибыли по результатам за III квартал

Москва, 14 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Wells Fargo сообщил о снижении прибыли по итогам за III квартал 2020 года до 1.72 млрд долл или 0.42 долл на акцию по сравнению с 4.04 млрд долл или 0.92 долл на акцию годом ранее.

Доходы банка сократились на 14% до 18.86 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Wells Fargo в размере 0.44 долл на акцию и доходы на уровне 17.99 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности, в ходе торгов на премаркете акции Wells Fargo подешевели на 1.8%.