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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 октября 2020 г.Квартальная прибыль и выручка Bank of America с...
сегодня 16:42

Квартальная прибыль и выручка Bank of America сократились

Москва, 14 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из крупнейших банков США Bank of America в среду сообщил о снижении прибыли в III квартале 2020 года до 4.9 млрд долл или до 0.51 долл на акцию по сравнению с 5.8 млрд долл или 0.56 долл на акцию годом ранее.

Доходы банка сократились на 10.8% до 20.34 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль на уровне 0.49 долл на акцию и доход в размере 20.8 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции Bank of America подешевели на 2%.

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