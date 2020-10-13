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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 октября 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 14 октября

Москва, 13 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за октябрь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за август, финальный отчет;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за август;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за сентябрь;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за сентябрь;

16:00 мск: Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды;

17:30 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

21:00 мск: Проект годового госбюджета Канады;

22:00 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

N/A мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за сентябрь;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за сентябрь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за сентябрь;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии.

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