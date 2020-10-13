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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 октября 2020 г.Квартальная прибыль Citigroup упала, но оказала...
сегодня 16:28

Квартальная прибыль Citigroup упала, но оказалась лучше прогнозов аналитиков

Москва, 13 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Citigroup сегодня сообщил о снижении прибыли по итогам за III квартал 2020 года до 3.2 млрд долл или 1.4 долл на акцию по сравнению с 4.9 млрд долл или 2.07 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы компании упали на 7% до 17.3 млрд долл по сравнению с годом ранее.

Аналитики прогнозировали доход в размере 17.21 млрд долл и прибыль 0.91 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Citigroup подорожали на 2.4%.

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