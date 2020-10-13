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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 октября 2020 г.Прибыль Johnson & Johnson выросла
сегодня 14:47

Прибыль Johnson & Johnson выросла

Москва, 13 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель товаров в сфере здравоохранения Johnson & Johnson сообщил о росте чистой прибыли по итогам III квартала текущего года до 3.5 млрд долл или 1.33 долл на акцию в сравнении с прибылью в размере 1.7 млрд долл или 0.66 долл на акцию.

Скорректированная прибыль составила 2.2 долл на акцию.

Доходы компании увеличились до 21.2 млрд долл по сравнению с 20.7 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Johnson & Johnson на уровне 1.98 долл на акцию и выручку в размере 20.2 млрд долл.

Компания повысила свой прогноз на 2020 год и ожидает прибыль на акцию в диапазоне 7.95 – 8.05 долл в сравнении с 7.75-7.95 ранее.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Johnson & Johnson подешевели на 0.9%.

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