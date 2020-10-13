Квартальная прибыль и выручка инвестиционной компании BlackRock выросли

Москва, 13 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская инвестиционная компания BlackRock сообщила о росте прибыли в III квартале текущего года до 1.36 млрд долл или до 8.87 долл на акцию по сравнению с 1.12 млрд долл или 7.15 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль увеличилась до 9.22 долл на акцию с 7.15 долл на акцию годом ранее.

Выручка компании выросла на 18% до 4.37 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль BlackRock на уровне 7.77 долл на акцию и доходы в размере 3.94 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете после публикации квартальной отчетности акции BlackRock подорожали на 2%.