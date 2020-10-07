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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 октября 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 8 октября

Москва, 7 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за сентябрь;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за август;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за октябрь;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за сентябрь;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за сентябрь;

08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за сентябрь;

09:00 мск: Торговый баланс Германии за август;

10:25 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

11:30 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

11:30 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;

12:30 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за сентябрь;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США.

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