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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 октября 2020 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 7 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 2 октября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 2.0 млн барр., запасы бензина снизились на 0.8 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.9 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.951 млн барр., запасы бензина снизились на 0.867 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.033 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.749 млн барр.

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