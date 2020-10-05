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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 октября 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 6 октября

Москва, 5 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за III квартал;

03:30 мск: Торговый баланс Австралии за август;

06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за август;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за сентябрь;

11:30 мск: Проект годового госбюджета Австралии;

11:35 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за август;

15:30 мск: Торговый баланс США за август;

16:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за август;

17:40 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

18:45 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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