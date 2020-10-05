Компонента занятости индекса ISM Services США в сентябре вышла в область расширения

Москва, 5 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в сентябре выросла до 51.8 против 47.9 месяцем ранее.

Таким образом, в сентябре показатель превысил пороговую отметку 50.0, указывая на расширившийся наём сотрудников в сфере услуг США.

Напомним, сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения страны.