Курс доллара 78.1281   Курс евро 91.6599  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости5 октября 2020 г.Компонента занятости индекса ISM Services США в...
вчера 17:05

Компонента занятости индекса ISM Services США в сентябре вышла в область расширения

Москва, 5 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в сентябре выросла до 51.8 против 47.9 месяцем ранее.

Таким образом, в сентябре показатель превысил пороговую отметку 50.0, указывая на расширившийся наём сотрудников в сфере услуг США.

Напомним, сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения страны.

Другие новости

вчера
19:22
"Полюс" консолидировал 100% в Сухом Логе, выкупив акции "Ростеха"
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 6 октября
вчера
17:59
Рост нефтяных цен ускорился до 6% с открытием торгов в США
вчера
17:30
Авиакомпании РФ получили допуски на регулярные полеты в 24 страны
вчера
17:05
Компонента занятости индекса ISM Services США в сентябре вышла в область расширения
вчера
17:03
Индекс ISM Services США в сентябре вырос
вчера
16:49
Глава ВБ: еще 110-150 млн человек могут впасть в нищету к 2021 году на фоне COVID-19
вчера
16:48
Индекс PMI Services США в сентябре составил 54.6
вчера
15:59
Договор о свободной торговле ЕС-Украина помог росту торговых потоков на 65% – документ
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»