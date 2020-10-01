Число объявленных корпоративных увольнений в США в сентябре выросло на 186% в годовом исчислении

Москва, 1 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в сентябре выросло на 185.9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 118.8 тыс.

В августе число объявленных корпоративных увольнений составило 115.8 тыс.

Всего за период с января по сентябрь текущего года число объявленных корпоративных увольнений составило 2.08 млн, что оказалось на 348% больше, чем в аналогичный период 2019 года.