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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 октября 2020 г.Число объявленных корпоративных увольнений в СШ...
вчера 17:46

Число объявленных корпоративных увольнений в США в сентябре выросло на 186% в годовом исчислении

Москва, 1 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в сентябре выросло на 185.9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 118.8 тыс.

В августе число объявленных корпоративных увольнений составило 115.8 тыс.

Всего за период с января по сентябрь текущего года число объявленных корпоративных увольнений составило 2.08 млн, что оказалось на 348% больше, чем в аналогичный период 2019 года.

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