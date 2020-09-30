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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 сентября 2020 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:36

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 2 млн барр.

Москва, 30 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 25 сентября, сократился на 2.0 млн барр. и составил 492.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 1.9 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 0.7 млн барр. и составили 228.2 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 3.2 млн барр. и составили 172.8 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.7 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) уменьшились на 1.8 млн барр. и составили 643.2 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 1.8 млн барр. и составили 56.1 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.831 млн барр., запасы бензина выросли на 1.623 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 3.424 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 1.61 млн барр.

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