Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в августе уменьшилось на 0.9%

Москва, 17 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в августе уменьшилось на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1470 тыс. в годовом выражении против 1483 тыс. в июле.

Аналитики ожидали, что в августе число выданных разрешений на строительство составит 1510 тыс.

По сравнению с августом 2019 года число выданных разрешений сократилось на 0.1%.