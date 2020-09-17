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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 сентября 2020 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 15:53

Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось до 12.6 млн

Москва, 17 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 12 сентября, сократилось на 33 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 860 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 825 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 893 тыс., пересмотрено с 884 тыс.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 61 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 912 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 5 сентября, уменьшилось на 916 тыс. и составило 12.628 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 532.75 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 13.489 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 29 августа, выросло на 98.46 тыс. и составило 29.77 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 1.5 млн человек.

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