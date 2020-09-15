Москва, 15 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в августе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 3.5% в июле (пересмотрено с +3.0%).

Аналитики прогнозировали повышение августовского показателя на 1.2%.

По сравнению с августом 2019 года объём промышленного производства в США сократился на 7.7%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в августе составил 71.4% против 71.1% месяцем ранее (пересмотрено с 70.6%).

В среднем за 1972-2019 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По сравнению с августом 2019 года коэффициент использования производственных мощностей в прошлом месяце снизился на 6.4 п.п.