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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 сентября 2020 г.Объём промышленного производства в США в август...
вчера 16:23

Объём промышленного производства в США в августе вырос на 0.4%

Москва, 15 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в августе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 3.5% в июле (пересмотрено с +3.0%).

Аналитики прогнозировали повышение августовского показателя на 1.2%.

По сравнению с августом 2019 года объём промышленного производства в США сократился на 7.7%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в августе составил 71.4% против 71.1% месяцем ранее (пересмотрено с 70.6%).

В среднем за 1972-2019 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По сравнению с августом 2019 года коэффициент использования производственных мощностей в прошлом месяце снизился на 6.4 п.п.

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