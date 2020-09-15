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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 сентября 2020 г.Цены на импорт в США в августе выросли на 0.9%
вчера 15:41

Цены на импорт в США в августе выросли на 0.9%

Москва, 15 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в августе выросли на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.2% в июле (пересмотрено с +0.7%).

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.5%.

По сравнению с августом 2019 года цены на импорт снизились на 1.4%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.5% после повышения на 0.9% в июле (пересмотрено с +0.8%).

По сравнению с августом 2019 года цены на экспорт снизились на 2.8%.

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