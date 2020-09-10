Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 11 сентября

Москва, 10 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии за III квартал;
02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за август;
08:45 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;
09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за июль;
09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за июль;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за август, финал;
09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за июль;
09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за июль;
09:00 мск: ВВП Великобритании за июль;
11:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;
11:30 мск: Ожидания потребителей Великобритании по инфляции II квартал;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за август;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за август;
15:30 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады за II квартал;
21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за август;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за август;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за август;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за август;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;
N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.