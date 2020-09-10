Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 2 млн барр.

Москва, 10 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 4 сентября, вырос на 2.0 млн барр. и составил 500.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 3.0 млн барр. и составили 231.9 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 2.5 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 1.7 млн барр. и составили 175.8 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 0.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) уменьшились на 0.3 млн барр. и составили 647.9 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 1.9 млн барр. и составили 54.4 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.97 млн барр., запасы бензина сократились на 6.89 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 2.29 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 2.61 млн барр.