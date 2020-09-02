Курс доллара 73.8588   Курс евро 87.7369  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости2 сентября 2020 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов

Москва, 2 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 28 августа.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.2 млн барр., запасы бензина уменьшились на 4.7 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.9 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 6.36 млн барр., запасы бензина сократились на 5.76 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.424 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сузились на 0.24 млн барр.

Другие новости

вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 3 сентября
вчера
17:51
Провокация с Навальным может быть подготовлена США против "Северного потока 2" - сенатор
вчера
17:37
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 9.4 млн барр.
вчера
17:36
Добыча нефти в США за неделю снизилась на 1,1 млн баррелей в сутки, до 9,7 млн - минэнерго
вчера
17:20
Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов
вчера
17:04
Объём производственных заказов в США в июле вырос на 6.4%
вчера
16:54
Британцы в августе потратили в ресторанах на 34% больше, пользуясь скидками на 50%
вчера
16:32
Почти 30 млн поездок совершили пользовали каршеринга в Москве с начала года - дептранс
вчера
16:13
БЕЗУСЛОВНЫМ ПРИОРИТЕТОМ РАБОТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОСТАЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕХ СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВ, НА ЭТО НАЦЕЛЕН ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА ТРИ ГОДА - МИШУСТИН
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»