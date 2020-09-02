Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 9.4 млн барр.

Москва, 2 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 28 августа, сократился на 9.4 млн барр. и составил 498.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 4.3 млн барр. и составили 234.9 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 4.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 1.7 млн барр. и составили 177.5 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.9 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) уменьшились на 1.3 млн барр. и составили 648.2 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 0.1 млн барр. и составили 52.5 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 6.36 млн барр., запасы бензина сократились на 5.76 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.424 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сузились на 0.24 млн барр.