Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 28 августа

Москва, 28 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за август;

09:00 мск: Цены на импорт в Германии за июль;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK;

09:45 мск: ВВП Франции за II квартал, предварительно;

09:45 мск: Потребительские расходы во Франции за июль;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за август, предварительно;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за август;

10:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

15:30 мск: ВВП Канады за июнь;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за июль;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за июль;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за июль;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за июль;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за июль, предварительно;

16:05 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за август;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за август, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за август, финал;

N/A мск: Экономический симпозиум в Джексон-Хоул;

N/A мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за август.