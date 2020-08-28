АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Славянский кредит"

Москва, 28 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ООО КБ "Славянский кредит" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Агентство 31 августа 2020 года начнет выплату страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, через банк-агент ПАО "Сбербанк".

ПАО "Сбербанк" на основании заключенного с агентством агентского договора будет осуществлять выплату возмещения вкладчикам ООО КБ "Славянский кредит" в течение не менее 1 года. Вкладчики ООО КБ "Славянский кредит", которые одновременно являются клиентами ПАО "Сбербанк", могут обратиться с заявлением о выплате возмещения через "Сбербанк Онлайн" без посещения офиса банка-агента (сервис доступен как в мобильном приложении (Android, IOS), так и в WEB-версии).

После окончания указанного срока выплата возмещения будет продолжена через ПАО "Сбербанк" либо будет осуществляться непосредственно агентством до дня завершения ликвидационных процедур, о чем агентством будет сообщено дополнительно.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 28 августа 2020 года на сайте Агентства в сети Интернет и 31 августа 2020 года в газете "Московский Комсомолец".