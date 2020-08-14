Объём товарно-материальных запасов компаний США в июне снизился на 1.1%

Москва, 14 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в июне снизился на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 1.1% после сокращения на 2.3% в мае.

Объём продаж товарно-материальных запасов в июне по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 8.4% с учетом сезонных колебаний после увеличения на 8.5% в мае (пересмотрено с +8.4%).

Соотношение запасов к продажам в июне составило 1.37 в сравнении с 1.50 в мае и 1.39 в июне 2019 года.