Москва, 14 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в июле вырос на 3.0% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 5.7% в июне (пересмотрено с +5.4%).

Аналитики прогнозировали повышение июльского показателя на 3.1%.

По сравнению с июлем 2019 года объём промышленного производства в США сократился на 8.2%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в июле составил 70.6% против 68.5% месяцем ранее (пересмотрено с 68.6%).

В среднем за 1972-2019 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По сравнению с июлем 2019 года коэффициент использования производственных мощностей в прошлом месяце снизился на 6.8 п.п.