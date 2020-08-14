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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 августа 2020 г.Объём розничных продаж в США в июле вырос на 1.2%
сегодня 15:34

Объём розничных продаж в США в июле вырос на 1.2%

Москва, 14 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в июле вырос на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 2.0%.

В июне объём розничных продаж вырос на 8.4% (пересмотрено с +7.5%).

По сравнению с июлем 2019 года показатель повысился на 2.7%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в июле вырос на 1.9% после повышения на 8.3% месяцем ранее (пересмотрено с +7.3%).

Аналитики прогнозировали рост июльского показателя на 1.3%.

По сравнению с июлем 2019 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, повысился на 1.9%.

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