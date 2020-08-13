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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 августа 2020 г.Число первичных обращений за пособием по безраб...
сегодня 15:32

Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 963 тыс.

Москва, 13 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 8 августа, сократилось на 228 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 963 тыс.

Показатель предыдущей недели составил 1.191 млн, пересмотрено с 1.186 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений уменьшится на 66 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 1.120 млн.

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