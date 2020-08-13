Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось до 15.5 млн

Москва, 13 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 8 августа, сократилось на 228 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 963 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 1.120 млн.

Неделей ранее число первичных обращений составило 1.191 млн, пересмотрено с 1.186 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 86.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 1.253 млн.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 1 августа, уменьшилось на 604 тыс. и составило 15.486 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 454.5 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 16.17 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 25 июля, сократилось на 3.066 млн и составило 28.26 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 1.69 млн человек.