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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 августа 2020 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
вчера 10:00

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Оргбанка"

Москва, 10 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации МБО "Оргбанк" (ООО) (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам банка будет осуществлять АО "Почта Банк", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении МБО "Оргбанк" (ООО) ликвидационных процедур.

При этом АО "Почта Банк" на основании агентского договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам, наследникам или правопреемникам (их представителям) МБО "Оргбанк" (ООО) в течение не менее 1 года.

После окончания указанного срока прием заявлений и выплата возмещения будут продолжены либо через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно агентством до дня завершения ликвидационных процедур, о чем будет сообщено дополнительно.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 10 августа 2020 года в газете "Московский Комсомолец".

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