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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 августа 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 10 августа

Москва, 10 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за июль;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за июль;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за июль;

08:45 мск: Торговый баланс Китая за июль;

04:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за июль;

11:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за август;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за июль;

15:15 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за июль;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за июнь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за июль;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за июль.

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