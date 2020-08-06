Москва, 6 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в июле выросло на 576.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 262.65 тыс.

В июне число объявленных корпоративных увольнений составило 170.2 тыс.

Всего за период с января по июль текущего года число объявленных корпоративных увольнений составило 1.85 млн, что оказалось на 212% больше, чем в аналогичный период 2019 года.