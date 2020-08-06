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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 августа 2020 г.Число объявленных корпоративных увольнений в СШ...
вчера 14:56

Число объявленных корпоративных увольнений в США в июле выросло на 576.1%

Москва, 6 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в июле выросло на 576.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 262.65 тыс.

В июне число объявленных корпоративных увольнений составило 170.2 тыс.

Всего за период с января по июль текущего года число объявленных корпоративных увольнений составило 1.85 млн, что оказалось на 212% больше, чем в аналогичный период 2019 года.

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