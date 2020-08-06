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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 августа 2020 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:39

Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось до 16.1 млн

Москва, 6 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 1 августа, сократилось на 249 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 1.186 млн.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 1.410 млн.

Неделей ранее число первичных обращений составило 1.435 млн, пересмотрено с 1.434 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 31 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 1.338 млн.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 июля, уменьшилось на 844 тыс. и составило 16.107 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 413.25 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 16.628 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 18 июля, выросло на 1.303 млн и составило 32.12 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 1.71 млн человек.

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