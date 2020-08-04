Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 5 августа

Москва, 4 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: Уровень занятости в Новой Зеландии за II квартал;
01:45 мск: Уровень безработицы в Новой Зеландии за II квартал;
04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за июль;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за июль;
10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за июль;
10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июль, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июль, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июль, финал;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за июль, финал;
12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за июнь;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
15:00 мск: Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;
15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за июль;
15:30 мск: Торговый баланс Канады за июнь;
15:30 мск: Торговый баланс США за июнь;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за июль, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за июль;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.