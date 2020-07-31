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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 июля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 3 августа

Москва, 31 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за июль;

02:50 мск: ВВП Японии за II квартал, предварительно;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июль, финал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за июль;

09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за июль;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за июль;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за июль;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за июль;

10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июль, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июль, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июль, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за июль, финал;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за июль, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за июль;

17:00 мск: Расходы на строительство в США за июнь;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за июль;

N/A мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США, в годовом выражении за июль.

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