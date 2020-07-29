Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 10.6 млн барр.

Москва, 29 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 24 июля, сократился на 10.6 млн барр. и составил 526.0 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 0.7 млн барр. и составили 247.4 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 2.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 0.5 млн барр. и составили 178.4 млн барр. Аналитики ожидали сохранения запасов дистиллятов на прежнем уровне 177.9 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 656.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 1.3 млн барр. и составили 51.4 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 6.83 млн барр., запасы бензина выросли на 1.08 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.19 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 1.144 млн барр.