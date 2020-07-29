Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов

Москва, 29 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 24 июля.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.2 млн барр., запасы бензина уменьшились на 2.0 млн барр., запасы дистиллятов не изменились.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 6.83 млн барр., запасы бензина выросли на 1.08 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.19 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 1.144 млн барр.