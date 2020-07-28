Курс доллара 71.9196   Курс евро 84.2610  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости28 июля 2020 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P Core...
вчера 16:05

Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в мае вырос на 3.7% в годовом выражении

Москва, 28 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в мае не изменился по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 3.7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом выражении на 4.1%.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в мае не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 3.1% в годовом выражении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в мае по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0.1% с учётом сезонных колебаний и вырос на 4.5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Другие новости

вчера
17:21
Индекс потребительского доверия в США в июле умеренно снизился
вчера
17:19
Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда в июле вырос
вчера
17:07
МЭР РФ предлагает создать рабочую группу по инвестициям в устойчивое развитие
вчера
16:15
АВИАКОМПАНИЯ TURKISH AIRLINES ПЛАНИРУЕТ ВОЗОБНОВИТЬ РЕЙСЫ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В СТАМБУЛ СО 2 АВГУСТА, А В АНТАЛЬЮ С 10-ГО - ПРЕСС-СЛУЖБА АЭРОПОРТА ПУЛКОВО
вчера
16:05
Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в мае вырос на 3.7% в годовом выражении
вчера
15:44
Глава СПЧ предложил направить часть штрафа "Норникеля" на переселение северян
вчера
15:38
КУРС ЕВРО ПОДСКОЧИЛ ВЫШЕ 85 РУБЛЕЙ ВПЕРВЫЕ СО 2 АПРЕЛЯ - ДАННЫЕ БИРЖИ
вчера
15:20
Потери туризма из-за COVID достигли $320 млрд, в 3 раза больше, чем в кризис 2009 г – ООН
вчера
15:12
Росприроднадзор надеется 30 июля услышать от "Норникеля" оценку ущерба от ЧП в Норильске
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»