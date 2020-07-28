Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в мае вырос на 3.7% в годовом выражении

Москва, 28 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в мае не изменился по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 3.7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом выражении на 4.1%.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в мае не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 3.1% в годовом выражении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в мае по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0.1% с учётом сезонных колебаний и вырос на 4.5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.