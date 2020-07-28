Индекс потребительского доверия в США в июле умеренно снизился

Москва, 28 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в июле снизился до 92.6 пункта против 98.3 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали июльский показатель на уровне 94.0 в сравнении с первоначально объявленным июньским значением 98.1.

Индекс оценки текущей ситуации в июле повысился до 94.2 против 86.7 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий снизился до 91.5 против 106.1 в июне.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.