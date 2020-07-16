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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июля 2020 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
вчера 17:06

Объём товарно-материальных запасов компаний США в мае снизился на 2.3%

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в мае снизился на 2.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 2.3% после сокращения на 1.4% в апреле (пересмотрено с (-1.3%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в мае по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 8.4% с учетом сезонных колебаний после сокращения на 14.4% в апреле.

Соотношение запасов к продажам в мае составило 1.51 в сравнении с 1.67 в апреле и 1.40 в мае 2019 года.

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