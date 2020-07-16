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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июля 2020 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
вчера 17:03

Индекс деловой активности на рынке жилья США в июле существенно вырос

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в июле составил 72 пункта в сравнении с 58 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали июльский показатель на уровне 60.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора.

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