Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 10 июля

Москва, 9 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за май;
11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за май;
11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за май;
15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за июнь;
15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за июнь;
15:30 мск: Индекс цен производителей США за июнь;
15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за июнь;
16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за май;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за июнь;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за июнь.