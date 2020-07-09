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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 июля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 10 июля

Москва, 9 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за май;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за май;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за май;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за июнь;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за июнь;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за июнь;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за июнь;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за май;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за июнь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за июнь.

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