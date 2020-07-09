Курс доллара 70.8800   Курс евро 80.4134  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости9 июля 2020 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
вчера 18:12

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в мае сократился на 1.2%

Москва, 9 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в мае сократился на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.2% в апреле (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали снижение майского показателя на 1.2%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в мае вырос на 5.4% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 16.4% в апреле (пересмотрено с (-16.9%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в мае составил 1.53 в сравнении с 1.63 в апреле (пересмотрено с 1.65).

Другие новости

вчера
18:34
Мишустин: Талант и знания становятся сегодня главными активами
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 10 июля
вчера
18:27
Путин поручил к октябрю предусмотреть возможность получения статуса самозанятого с 16 лет
вчера
18:21
Неисполнение энергокомпаниями РФ инвестпрограмм в 2020-21 гг не повлечет санкций - Грабчак
вчера
18:12
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в мае сократился на 1.2%
вчера
18:10
Мишустин: российская IT-сфера в последние годы демонстрировала успешные темпы роста
вчера
17:52
Мишустин: темпы роста не позволяют преодолеть отставание от стран, являющихся IT-лидерами
вчера
17:34
Спецпредставитель Путина предложил создать оценку влияния цифровых технологий на россиян
вчера
17:16
Минэнерго последние 2 недели видит рост энергопотребления в РФ после спада из-за COVID
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»