Москва, 9 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в мае сократился на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.2% в апреле (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали снижение майского показателя на 1.2%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в мае вырос на 5.4% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 16.4% в апреле (пересмотрено с (-16.9%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в мае составил 1.53 в сравнении с 1.63 в апреле (пересмотрено с 1.65).