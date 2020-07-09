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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 июля 2020 г.Числ первичных обращений за пособием по безрабо...
вчера 15:33

Числ первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе составило 1.314 млн

Москва, 9 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 июля, сократилось на 99 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 1.314 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.413 млн, пересмотрено с 1.427 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений уменьшится на 52 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 1.375 млн.

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