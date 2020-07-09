Курс доллара 70.8800   Курс евро 80.4134  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости9 июля 2020 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:39

Число повторных обращений по безработице в США составило 18 млн

Москва, 9 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 июля, сократилось на 99 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 1.314 млн.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 52 тыс. до 1.375 млн.

Неделей ранее число первичных обращений составило 1.413 млн, пересмотрено с 1.427 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 63 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 1.437 млн.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 27 июня, сократилось на 698 тыс. и составило 18.06 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 636 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 19.09 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 20 июня, увеличилось на 1.41 млн и составило 32.92 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 1.612 млн человек.

Другие новости

вчера
16:36
РЕАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ КУРС РУБЛЯ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ СНИЗИЛСЯ НА 5%, В ИЮНЕ - ВЫРОС НА 2,9% - ЦБ РФ
вчера
16:23
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОДГОТОВИЛО ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ IT-ОТРАСЛИ, КОТОРАЯ ВКЛЮЧАЕТ ОСОБЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ И РАЗВИТИЕ СПРОСА - МИШУСТИН
вчера
16:04
Международные резервы РФ с 26 июня по 3 июля выросли на 0,3%, до $569,8 млрд - ЦБ
вчера
15:51
Глава Забайкалья предложил создать штаб для координации реализации крупных инвестпроектов
вчера
15:39
Число повторных обращений по безработице в США составило 18 млн
вчера
15:33
Числ первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе составило 1.314 млн
вчера
15:32
Москва, Татарстан и Тульская область вошли в топ-3 по инвестклимату в регионах за 2019 г
вчера
15:23
Суд взыскал с Минобороны РФ 219 млн руб в пользу "Уралвагонзавода"
вчера
14:42
Сбербанк, Google и Ростуризм представили антикризисный "Бизнес класс" для туротрасли
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»