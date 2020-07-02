Число повторных обращений по безработице в США составило 19.3 млн

Москва, 2 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 27 июня, сократилось на 55 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 1.427 млн.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 130 тыс. до 1.35 млн.

Неделей ранее число первичных обращений составило 1.482 млн, пересмотрено с 1.480 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 117.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 1.504 млн.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 20 июня, увеличилось на 59 тыс. и составило 19.29 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 494.5 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 19.854 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 13 июня, увеличилось на 916.72 тыс. и составило 31.492 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 1.582 млн человек.