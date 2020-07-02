Число рабочих мест вне с/х сектора США в июне выросло на 4.8 млн (расширенное сообщение)

Москва, 2 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июне выросло на 4.8 млн.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 3.04 млн.

Данные по числу рабочих мест за май пересмотрены в сторону повышения до 2.699 млн с 2.509 млн.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в июне выросло на 4.767 млн. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 2.9 млн.

В отчёте NFP говорится, что улучшения на рынке труда отражают продолжающееся восстановление экономической активности, сократившейся в марте и апреле из-за пандемии коронавируса COVID-19. В июне наблюдался существенный рост занятости в сфере отдыха и гостеприимства, розничной торговле, образовании, здравоохранении, обрабатывающем секторе, в сфере профессиональных и деловых услуг.

В розничной торговле число рабочих мест в прошлом месяце выросло на 739.8 тыс., а в оптовой торговле - на 67.6 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, расширили состав рабочей силы на 98.7 тыс., в том числе число рабочих мест на предприятиях складирования и хранения выросло на 60.5 тыс., в курьерских службах - на 21.1 тыс., а в транспортной авиации уменьшилось на 3.6 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной сфере расширилась на 2.088 млн.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест увеличилось на 474.9 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников выросло на 93.4 тыс., занятость в сфере профессиональных и бизнес услуг расширилась на 306 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 32 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий выросло на 9 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 22.8 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 158 тыс. после увеличения на 453 тыс. в мае. В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 356 тыс. после расширения на 250 тыс. в мае. В добывающем секторе число рабочих мест в июне снизилось на 9.8 тыс., в том числе в сфере газо- и нефтедобычи - на 1.2 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 33 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с июнем 2019 года число госслужащих уменьшилось на 1.185 млн до 21.28 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в июне снизился на 2.2 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 11.1% в сравнении с 13.3% в мае. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 12.4%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных за месяц сократилось на 3.235 млн до 17.75 млн человек. Число занятых, согласно опросам домохозяйств, увеличилось на 4.94 млн до 142.18 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, сократилось на 1.55 млн до 100.27 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения расширилась на 1.7 млн до 159.93 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы повысился на 0.7 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 61.5%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан увеличилась на 4.4 млн.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в июне выросло с учётом сезонных колебаний на 227 тыс. до 1.39 млн, составив 7.9% от общего числа безработных против 5.6% месяцем ранее и 20.7% в июне 2019 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 4.02 млн по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 14.27 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, выросло на 2.42 млн до 118.94 млн. Число сотрудников с неполной занятостью увеличилось на 2.44 млн до 23.18 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) сократилось на 1.57 млн до 9.06 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, понизился на 3.2 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 18.0% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в июне 2019 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.2% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в июне составила 34.5 часа, уменьшившись на 0.2 часа по сравнению с пересмотренным майским показателем.

Средняя почасовая заработная плата понизилась до 29.37 долл против 29.72 долл месяцем ранее, уменьшившись на 1.2%. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.8%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 5.0%.

Средняя недельная заработная плата в июне уменьшилась до 1013.27 долл в сравнении с 1031.28 долл месяцем ранее (пересмотрено с 1032.33 долл).