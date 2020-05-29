Личные доходы американских потребителей в апреле выросли на 10.5%, потребительские расходы уменьшились на 13.6%

Москва, 29 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в апреле выросли на 10.5% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 2.2% в марте (пересмотрено с (-2.0%).

Аналитики прогнозировали сокращение апрельского показателя на 7.0%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце выросли на 12.9%.

Личные расходы американских потребителей в апреле уменьшились на 13.6% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 6.9% в марте (пересмотрено с (-7.5%).

Аналитики ожидали сокращения потребительских расходов в апреле на 12.6%.

Норма сбережений в апреле составила 33.0% против 12.7% месяцем ранее (пересмотрено с 13.1%).