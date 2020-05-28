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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 мая 2020 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 18:04

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 7.9 млн барр.

Москва, 28 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 22 мая, вырос на 7.9 млн барр. и составил 534.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 0.7 млн барр. и составили 255.0 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 5.5 млн барр. и составили 164.3 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 2.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) выросли на 2.1 млн барр. и составили 643.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 3.4 млн барр. и составили 53.5 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 8.73 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.12 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 6.91 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 3.37 млн барр.

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